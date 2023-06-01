Жозе Моуринью: отличный матч, отличный финал Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился эмоциями после поражения его команды в финале Лиги Европы.
«Мы относимся ко всему серьёзно: не задираем нос, много работаем. Все реагируют по-разному: кто-то плачет, кто-то — нет. Сейчас всем нам очень грустно, со слезами или без них. Отличный матч, отличный финал — насыщенный, яркий.
Я выиграл пять финалов, а этот проиграл, но возвращаюсь домой с высоко поднятой головой. Ребята отдали всё», – приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.
На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала: Манчини сделал великолепную проникающую передачу на ход Дибале, который ворвался между двумя защитниками в штрафную и аккуратно пробил мимо Боно в дальний угол. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи игрока соперника. В серии пенальти «Севилья» обыграла соперника со счётом 4:1.
- 1 июня 2023
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