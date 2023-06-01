Вратарь сборной Азербайджана Магомедалиев: в России имел 1000 рублей в неделю

Воспитанник дагестанского футбола и вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев рассказал, с какими трудностями сталкивался в начале своей карьеры.

«Ни одной зарплаты в России я не получил. Когда мне было 18 лет, ребята позвали поиграть в ЛФЛ. За приезд платили 1000 рублей вне зависимости от результата. Это и был мой единственный доход — тысяча в неделю. Я очень любил эти игры — серьёзная практика для вратаря и возможность прибавить.

Много ударов, масса работы, и ворота не самые маленькие. Прикольная лига — в России она очень развита. Если бы в Азербайджане был турнир такого уровня и клуб разрешал там играть — с удовольствием поучаствовал бы. Родители помогали, но психологически было очень тяжело. Я же в 18 женился и должен был как мужчина содержать семью.

Одно время набрал хорошую форму, собирался на просмотр — и тут сломал ногу, пятую плюсневую. Тяжёлая травма — кость медленно срастается. Четыре месяца провёл в гипсе. В институте, РГУФК, на зачёты и экзамены на костылях ходил. Сложный период», — сообщил Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.