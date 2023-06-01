Вратарь сборной Азербайджана: академии «Спартака», ЦСКА были более крутыми, чем «Торпедо»

Воспитанник дагестанского футбола и вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев вспомнил о времени, проведённом в академии московского «Торпедо».

«Остальные московские академии — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» — были более крутыми, пафосными. В детстве это могло голову затуманить. «Торпедо» было более простой, боевой командой, таким крепким середняком. На поле они могли себя чувствовать более козырными.

Но в эти школы каждый год пачками привозили из регионов новых футболистов. Тяжело было застать одного и того же игрока два сезона подряд. Конечно, они были сильнее во всех возрастах. По детям разница в росте, физической мощи сразу ощущается.

А главное, имели психологическое преимущество. Когда в таком возрасте раз-другой проигрываешь, появляется боязнь. Вот этот страх тяжелее всего перебороть», — сообщил Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.