Магомедалиев: стоимость продуктов в Москве и Баку практически не отличается
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Вратарь «Карабаха» из Агдама и сборной Азербайджана и семикратный чемпион Азербайджана Шахрудин Магомедалиев сравнил цены на продукты в столице России и Баку.
«Уровень цен в Азербайджане не низкий. Баку — серьёзный город, и в том числе в плане цен. Супруга говорит, что стоимость продуктов в Москве и Баку практически не отличается», — признался Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
26-летний Шахрудин Магомедалиев представляет «Карабах» с 2016 года. В юношестве азербайджанский футболист, являющийся уроженцем Махачкалы, прошёл через ряды академии московского «Торпедо».
Проживая в Москве, Магомедалиев, по его словам, принимал участие в матчах Любительской футбольной лиги.
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