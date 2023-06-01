Магомедалиев: стоимость продуктов в Москве и Баку практически не отличается

Вратарь «Карабаха» из Агдама и сборной Азербайджана и семикратный чемпион Азербайджана Шахрудин Магомедалиев сравнил цены на продукты в столице России и Баку.

«Уровень цен в Азербайджане не низкий. Баку — серьёзный город, и в том числе в плане цен. Супруга говорит, что стоимость продуктов в Москве и Баку практически не отличается», — признался Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

26-летний Шахрудин Магомедалиев представляет «Карабах» с 2016 года. В юношестве азербайджанский футболист, являющийся уроженцем Махачкалы, прошёл через ряды академии московского «Торпедо».

Проживая в Москве, Магомедалиев, по его словам, принимал участие в матчах Любительской футбольной лиги.