Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магомедалиев: стоимость продуктов в Москве и Баку практически не отличается

Магомедалиев: стоимость продуктов в Москве и Баку практически не отличается
Комментарии

Вратарь «Карабаха» из Агдама и сборной Азербайджана и семикратный чемпион Азербайджана Шахрудин Магомедалиев сравнил цены на продукты в столице России и Баку.

«Уровень цен в Азербайджане не низкий. Баку — серьёзный город, и в том числе в плане цен. Супруга говорит, что стоимость продуктов в Москве и Баку практически не отличается», — признался Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

26-летний Шахрудин Магомедалиев представляет «Карабах» с 2016 года. В юношестве азербайджанский футболист, являющийся уроженцем Махачкалы, прошёл через ряды академии московского «Торпедо».

Проживая в Москве, Магомедалиев, по его словам, принимал участие в матчах Любительской футбольной лиги.

Материалы по теме
«В Москве меня даже смотреть не хотели». Вратарь из России — среди открытий евросезона
Эксклюзив
«В Москве меня даже смотреть не хотели». Вратарь из России — среди открытий евросезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023