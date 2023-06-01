Российский вратарь рассказал, почему решил играть за сборную Азербайджана

Вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев рассказал, при каких обстоятельствах получил гражданство Азербайджана.
«Азербайджанских корней нет. Просто возник интерес ко мне. В декабре 2014-го меня вызвали на сбор в молодёжную сборную Азербайджана, потом — в марте. Люди из азербайджанской федерации связывались с РФС и получили разрешение на смену мной спортивного гражданства.
Я тоже был в этом заинтересован. Ещё уезжая из России, я внутренне был готов к такому повороту. Не хотел уже обратно. Обид не было, но было понимание, что с этой системой ничего не сделаешь. Когда люди даже не хотят на тебя смотреть, видят бумажку, а не человека, как с этим бороться?
В то же время я благодарен всем тренерам, которые меня воспитывали в торпедовской школе, тому же Щербаку», — сообщил Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Магомедалиевым читайте скоро на «Чемпионате».
- 1 июня 2023
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