«МЮ» может заплатить Магуайру € 12 млн, чтобы он покинул клуб летом

«Манчестер Юнайтед» настроен расстаться с защитником команды Гарри Магуайром в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, финал Кубка Англии станет последним матчем Магуайра в составе «Юнайтед». У защитника и капитана команды осталось ещё два года по контракту, по которому он получает около € 220 тыс. в неделю. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить Магуайру половину от причитающейся ему суммы, что составляет приблизительно € 11,6 млн, чтобы тот перешёл в другой клуб.

«Манчестер Юнайтед» купил Магуайра у «Лестера» в 2019 году за € 87 млн. В текущем сезоне центральный защитник сыграл за «красных дьяволов» 31 матч во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.

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