Вратарь сборной Азербайджана: в России везде говорили: «Маленький, неперспективный»

Вратарь «Карабаха» и сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев рассказал о предрассудках, с которыми столкнулся в начале карьеры.
«Везде говорили: «Маленький рост», — и я хватался за любую возможность хоть где-то зацепиться. Ты же в голову человеку не залезешь, не изменишь отношения к себе, если он даже смотреть на тебя не хочет. Только цифры роста в бумажке для него имеют значения.
У меня тогда около 176 см рост был. Вообще никто не хотел смотреть. Я вызывался в юношеские сборные — U17, U19, но и там говорили: «Маленький для вратаря, неперспективный». Если бы мне сразу сказали: «Шах, тебе будет трудно с твоим ростом пройти этот путь», — я бы, наверное, ушёл с ворот.
Я же неплохо играл в поле. Когда тебя заворачивают, даже не дав шанса, это очень тяжело», — сообщил Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 1 июня 2023
-
14:04
-
13:58
-
13:55
-
13:52
-
13:33
-
13:25
-
13:25
-
13:24
-
13:20
-
13:15
-
13:15
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:49
-
12:40
-
12:37
-
12:32
-
12:30
-
12:25
-
12:21
-
12:09
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:22
-
11:16
-
11:15
-
11:11