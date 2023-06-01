Вратарь сборной Азербайджана: в России везде говорили: «Маленький, неперспективный»

Вратарь «Карабаха» и сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев рассказал о предрассудках, с которыми столкнулся в начале карьеры.

«Везде говорили: «Маленький рост», — и я хватался за любую возможность хоть где-то зацепиться. Ты же в голову человеку не залезешь, не изменишь отношения к себе, если он даже смотреть на тебя не хочет. Только цифры роста в бумажке для него имеют значения.

У меня тогда около 176 см рост был. Вообще никто не хотел смотреть. Я вызывался в юношеские сборные — U17, U19, но и там говорили: «Маленький для вратаря, неперспективный». Если бы мне сразу сказали: «Шах, тебе будет трудно с твоим ростом пройти этот путь», — я бы, наверное, ушёл с ворот.

Я же неплохо играл в поле. Когда тебя заворачивают, даже не дав шанса, это очень тяжело», — сообщил Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.