Российский вратарь сборной Азербайджана: я мог бы прямо на поле откинуться

Голкипер «Карабаха» и сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев рассказал о самом экстремальном моменте в своей карьере.

«Играли с «Сабаилом» в чемпионате. Пошёл страховать защитника. На естественном поле мяч нормально отскочил бы и прилетел ко мне. А там синтетика. Мяч о газон ударяется и подлетает вверх. И нападающий несётся. Я прыгнул головой вперёд, а он прямую ногу выставляет — и мне прямо в лоб.

Сознания я не терял. Но от шока отключились ноги, руки — такая боль была сильная. Бутсой разрезал голову, всё просто порвал. Я рвался вернуться на поле, но доктор остановил: «Шах, это невозможно». Отвезли в больницу, под наркозом наложили больше 30 швов. Но я быстренько вернулся — через две недели уже играл.

Я много раз пересматривал наш эпизод и понимаю, что, повторись такой момент, сыграл бы точно так же. Не стал бы убирать голову. Что случилось, то случилось. У меня мама обычно не смотрит игры, а этот матч, как назло, смотрела в прямом эфире.

Она молодец, позвонила и спокойно спросила: «Как дела?» Сказал, что всё хорошо, еду в больницу. Мама попросила: «Как будут новости — скажи». Если бы она расплакалась в тот момент, мне тоже было бы сложно сдержаться. Но она успокоила меня, хотя сама была неспокойна.

И только потом, как тёти рассказывали, бросила телефон и разрыдалась. Сердце матери — это другое. Для меня страшнее травмы и операций были мамины переживания. Доктор мне сказал: «Если бы удар пришёлся чуть ниже, в нос, мог бы прямо на поле откинуться».

Можно сказать, повезло, что нос он только по касательной задел, в большей степени в лоб попал. Шипами чесанул, как узор сделал на голове. Из-за этого очень тяжело было зашивать.

Хорошо ещё, что поле было синтетическое — на пластиковых шипах играл человек. Железками, наверное, убил бы меня», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.