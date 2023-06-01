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Вратарь «Карабаха»: в РПЛ 10-кратный чемпион Азербайджана не попал бы в топ-10 по бюджету

Вратарь «Карабаха»: в РПЛ 10-кратный чемпион Азербайджана не попал бы в топ-10 по бюджету
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Голкипер «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев сравнил финансовые возможности азербайджанских и российских клубов.

«Вообще несопоставимые цифры. Огромная пропасть. Даже с последними командами РПЛ, типа «Факела». Я сравниваю не с клубами с небольшими бюджетами — «Сумгаитом», «Сабаилом», — а с «Карабахом». Думаю, что по бюджету десятикратный чемпион Азербайджана не попал бы в топ-10 в России», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

26-летний Шахрудин Магомедалиев представляет «Карабах» с 2016 года. В юношестве азербайджанский футболист, являющийся уроженцем Махачкалы, прошёл через ряды академии московского «Торпедо». Проживая в Москве, Магомедалиев, по его словам, принимал участие в матчах Любительской футбольной лиги.

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