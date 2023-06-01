Дешам высказался о возможном возвращении в сборную Франции Поля Погба

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о возможном возвращении в национальную команду полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба, отметив, что уверен в том, что футболист будет продолжать делать всё, чтобы оставаться важным игроком для «трёхцветных».

«Возвращение в сборную Погба? У Поля был очень сложный сезон из-за ситуации вне поля и из-за постоянных травм. Он был важным игроком для нас раньше и сделает всё, чтобы оставаться им и впредь», — приводит слова Дешама «твиттер» L'Equipe.

30-летний Погба сыграл за «Ювентус» лишь в 10 матчах текущего сезона из-за тяжёлых травм. За 161 минуту на поле полузащитник смог отметиться одной результативной передачей. Погба не был вызван в сборную Франции на матчи с Гибралтаром и Грецией в июне.

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