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Булыкин: лучший игрок сезона — Малком, Дзюба в топ-10 попал заслуженно

Булыкин: лучший игрок сезона — Малком, Дзюба в топ-10 попал заслуженно
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Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Хочется выделить кого-то из россиян, но в голосовании явно лидируют Малком и Промес, но бразилец принёс команде чемпионство, так что выберу его. Тем более он теперь гражданин России. Заслуженно ли Дзюба попал в топ-10 лучших игроков? Думаю, заслуженно.

Он много забил, хотя долгое время не выступал. Думаю, он один из лучших игроков «Локомотива», он исправил ситуацию в клубе. Артём пришёлся ко двору. Я бы признал красно-зелёных лучшей командой второй части сезона», — цитирует Булыкина издание «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Малком провёл 27 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. На счету Артёма Дзюбы восемь голов и пять голевых передач в 14 матчах за «Локомотив».

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