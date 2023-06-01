Вратарь «Карабаха»: в российском футболе очень большие зарплаты. Но люди заслуживают их

Голкипер «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев сравнил зарплаты в чемпионатах России и Азербайджана.
«В России очень большие зарплаты. В азербайджанском футболе гораздо меньше денег, чем в российском. Я просто знаю, какие там деньги у ребят, поэтому так и говорю. Даже в Первой лиге есть клубы с очень серьёзными бюджетами и зарплатами — те же «Рубин», «Арсенал» Тула. Команды могут себе позволить держать в составе Иванова, Дзагоева, Беленова, Дюпина.
Никаких обид и зависти нет. Каждому своё. Не многие люди поймут этот труд, но они заслуживают денег, которые получают. Если человек в футболе зарабатывает 40 тысяч рублей, значит, он заслуживает этой зарплаты. Я только рад, если человек получает хорошие деньги и может нормально жить, помогать людям, своей семье, родителям», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 1 июня 2023
-
17:14
-
17:10
-
17:04
-
17:01
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:47
-
16:44
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:24
-
16:18
-
16:09
-
16:04
-
16:03
-
16:01
-
16:01
-
16:00
-
15:44
-
15:31
-
15:26
-
15:24
-
15:20
-
15:01
-
14:58
-
14:57
-
14:45
-
14:43
-
14:36
-
14:32
-
14:24