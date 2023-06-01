Вратарь «Карабаха»: в российском футболе очень большие зарплаты. Но люди заслуживают их

Голкипер «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев сравнил зарплаты в чемпионатах России и Азербайджана.

«В России очень большие зарплаты. В азербайджанском футболе гораздо меньше денег, чем в российском. Я просто знаю, какие там деньги у ребят, поэтому так и говорю. Даже в Первой лиге есть клубы с очень серьёзными бюджетами и зарплатами — те же «Рубин», «Арсенал» Тула. Команды могут себе позволить держать в составе Иванова, Дзагоева, Беленова, Дюпина.

Никаких обид и зависти нет. Каждому своё. Не многие люди поймут этот труд, но они заслуживают денег, которые получают. Если человек в футболе зарабатывает 40 тысяч рублей, значит, он заслуживает этой зарплаты. Я только рад, если человек получает хорошие деньги и может нормально жить, помогать людям, своей семье, родителям», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.