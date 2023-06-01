«Убийство в Абу-Даби». Карпукас — о первых сборах «Локомотива» при Галактионове

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о первых сборах железнодорожников при главном тренере Михаиле Галактионове, признавшись, что хотел выложить в социальные сети фото с подписью «Убийство в Абу-Даби».
«Я понимал, что после прихода Михаила Михайловича сто процентов будет лучше. Думал, у нас наладится игра, результат. Так и получилось. Сборы? Я хотел выложить в социальные сети фотографию, где я еле стою, и подписать: «Убийство в Абу-Даби». Было очень тяжело. Для меня это были первые сборы в жизни, где пять дней была физическая нагрузка. Понимал, что впереди ещё 38 дней… Но мы спортсмены, готовы терпеть. Потом уже стало полегче», — приводит слова Карпукаса «Спорт-экспресс».
Галактионов возглавил «Локомотив» перед зимним перерывом. После возобновления чемпионата России железнодорожники смогли подняться на девятое место в РПЛ.
- 1 июня 2023
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