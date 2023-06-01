Пономарёв: «Крылья» никак не вылетят, даже если они попадут в стыки, то победят там

Бывший игрок ЦСКА и советской сборной Владимир Пономарёв прокомментировал ситуацию с турнирным положением «Крыльев Советов» в Российской Премьер-Лиге.

«Я думаю, что они не покинут РПЛ. В крайнем случае — стыковые матчи. Ничего страшного в этом нет. Команда у «Крыльев» приличная. Они играют в настоящий футбол. У них есть желание.

Играют не в тягомотину, а в футбол. Они оказывают борьбу, поэтому зрители любят их. Так что я думаю, что «Крылья» никак не вылетят. Даже если они попадут в стыки, то победят там», — цитирует Пономарёва «Евро-Футбол.Ру».

Прямо сейчас «Крылья Советов» идут в зоне стыковых матчей, отставая на одно очко от «Факела». В последнем туре самарцы примут дома «Спартак». Команда из Воронежа сыграет на выезде против «Зенита».