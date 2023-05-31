Вячеслав Колосков: и «Факел», и «Крылья Советов» достойны выступать в РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что воронежский «Факел» и самарские «Крылья Советов» заслуживают права сохранить место в Российской Премьер-Лиге.
«Факел» и «Крылья» — это команды уровня РПЛ. Самарский клуб столько футболистов продал за последние два-три года, сколько ни одна другая команда не отдала. Хочу отметить, что все эти игроки пошли на повышение. В «Крыльях» умеют работать с молодёжью, поэтому это обе достойные команды. Попадут они в стыки или нет – это уже другой вопрос», — сказал Колосков в интервью «Евро-Футбол.Ру».
Перед заключительным, 30-м туром чемпионата России «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Факел», расположившийся на 12-й строчке, на одно очко опережает зону стыковых матчей. В последнем туре самарская команда на своём поле примет «Спартак», «Факел» отправится в гости к «Зениту». Матчи 30-го тура состоятся 3 июня, начало – в 17:00 мск.
- 31 мая 2023
-
22:50
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:36
-
22:23
-
22:22
-
22:15
-
22:11
-
22:08
-
22:03
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:29
-
21:28
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:59
-
20:48
-
20:43
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:23
-
20:20
-
20:14
-
20:05
-
19:59
-
19:53
-
19:53