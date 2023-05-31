Вячеслав Колосков: и «Факел», и «Крылья Советов» достойны выступать в РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что воронежский «Факел» и самарские «Крылья Советов» заслуживают права сохранить место в Российской Премьер-Лиге.

«Факел» и «Крылья» — это команды уровня РПЛ. Самарский клуб столько футболистов продал за последние два-три года, сколько ни одна другая команда не отдала. Хочу отметить, что все эти игроки пошли на повышение. В «Крыльях» умеют работать с молодёжью, поэтому это обе достойные команды. Попадут они в стыки или нет – это уже другой вопрос», — сказал Колосков в интервью «Евро-Футбол.Ру».

Перед заключительным, 30-м туром чемпионата России «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Факел», расположившийся на 12-й строчке, на одно очко опережает зону стыковых матчей. В последнем туре самарская команда на своём поле примет «Спартак», «Факел» отправится в гости к «Зениту». Матчи 30-го тура состоятся 3 июня, начало – в 17:00 мск.