Тудор покинет пост главного тренера «Марселя» — Footmercato

Главный тренер французского «Марселя» Игор Тудор покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, хорватский тренер на этой неделе встречался с руководством «Марселя». На этой встрече было принято решение об отставке Тудора. Специалист уже объявил игрокам о своём скором уходе. Тудор чувствовал усталость и беспокойство, находясь на посту главного тренера «Марселя». Клуб хочет найти нового наставника, который бы продолжил линию Тудора.

Сам хорватский специалист может возглавить туринский «Ювентус».

45-летний Тудор работал с «Марселем» с июля 2022 года. Под его руководством провансальцы заняли третье место в нынешнем чемпионате Франции. Его контракт с «Марселем» был рассчитан ещё на сезон.