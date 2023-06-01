Тудор покинет пост главного тренера «Марселя» — Footmercato
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Главный тренер французского «Марселя» Игор Тудор покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, хорватский тренер на этой неделе встречался с руководством «Марселя». На этой встрече было принято решение об отставке Тудора. Специалист уже объявил игрокам о своём скором уходе. Тудор чувствовал усталость и беспокойство, находясь на посту главного тренера «Марселя». Клуб хочет найти нового наставника, который бы продолжил линию Тудора.
Сам хорватский специалист может возглавить туринский «Ювентус».
45-летний Тудор работал с «Марселем» с июля 2022 года. Под его руководством провансальцы заняли третье место в нынешнем чемпионате Франции. Его контракт с «Марселем» был рассчитан ещё на сезон.
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