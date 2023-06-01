Габриэль Флорентин: стадион «Оренбурга» — «кладбище слонов»

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин высказался о домашнем стадионе своей команды. Он назвал стадион «Газовик» «кладбищем слонов». Отметим, что это выражение пошло из Аргентины. Так называли стадион аутсайдера или середняка, на котором топ-клубы регулярно теряли очки.

«В Аргентине тоже есть стадионы, расположенные как арена «Оренбурга» — не в центре города. Мне наш дом очень нравится.

Стадион «Оренбурга» — «кладбище слонов», потому что никакой топ-клуб не может нас обыграть там. Мы в команде так и говорим: «Оренбург» — «кладбище слонов», — приводит слова Флорентина «РБ Спорт».

Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице. Клуб набрал 43 очка в 29 матчах. Из последних 19 домашних матчей «Оренбург» проиграл лишь дважды.