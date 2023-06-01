Российский вратарь Азербайджана: после игры Роналду был так расстроен, будто проиграл

Голкипер сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев вспомнил матчи со сборной Португалии.
«Прикольно было. Из-за пандемии первый матч перенесли из Португалии в Турин. Играли на стадионе «Ювентуса». Волнение, конечно, присутствовало, но было и приятно осознавать, что я — здесь. Стою в подтрибунном тоннеле рядом с Криштиану и всей этой гвардией — Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Диаш, Канселу — и улыбаюсь. Мы с Эмином Махмудовым ещё переглянулись: «С кем мы играем?»
Роналду очень хотел забить. После матча Криштиану такой расстроенный был, как будто его команда проиграла. По-моему, у него задача была — забить побольше. Не получилось. Парочку его ударов я отбил — ничего серьёзного. Роналду есть Роналду, но его хорошо закрыли наши защитники. Вся команда здорово сыграла.
Автогол — следствие моей ошибки. Я на выходе кулаком срезал мяч в своего защитника, и от него залетел. Конечно, обидно. Но крупно проиграть было бы обиднее. Уж лучше так», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 1 июня 2023
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