«Крылья Советов» стали самым прибыльным клубом РПЛ в 2022 году

Российский футбольный союз опубликовал бухгалтерские отчётности клубов Российской Премьер-Лиги, включая самарские «Крылья Советов», которые стали наиболее прибыльной командой турнира.

Чистая прибыль клуба до налогообложения составила 777 446 000 рублей. При этом отмечается, что расходы на развитие молодёжного футбола, включая расходы на сотрудников, полностью занятых этой деятельностью, составили 201 539 000 рублей, а оплата агентских услуг — 43 060 000 рублей.

Вторым по прибыльности стал «Сочи» (750 251 000 рублей), а третьим — санкт-петербургский «Зенит» (647 471 000 рублей).

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков в 29 встречах.