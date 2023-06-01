Слуцкий: «Локомотив» без Дзюбы и с ним — две огромные разницы

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.
«Говорят, что Дзюба – пешеход? Будто раньше он был Усэйном Болтом. Посмотрите на «Локомотив» с ним и без него – две огромные разницы. Потому что в любом случае на Дзюбу стягивают большие силы, соперник оставляет коридоры. Он сбрасывает мячи, за счёт этого могут вбегать фланги, а ты получаешь кучу дивидендов», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (4:2) российский форвард отдал голевую передачу на Наира Тикнизяна под занавес первого тайма. Для Дзюбы этот голевой пас стал пятым в 10 матчах Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023.
Кроме того, нападающий забил восемь голов, доведя таким образом счёт своих результативных действий до 13 в 10 играх внутреннего российского первенства.
- 1 июня 2023
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:15
-
21:04
-
21:04
-
21:01
-
20:56
-
20:45
-
20:36
-
20:27
-
20:19
-
20:16
-
20:10
-
20:06
-
20:03
-
19:57
-
19:53
-
19:48
-
19:40
-
19:39
-
19:29
-
19:24
-
19:11
-
19:08
-
19:05
-
18:39
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
18:08