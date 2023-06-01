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Слуцкий: «Локомотив» без Дзюбы и с ним — две огромные разницы

Слуцкий: «Локомотив» без Дзюбы и с ним — две огромные разницы
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Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Говорят, что Дзюба – пешеход? Будто раньше он был Усэйном Болтом. Посмотрите на «Локомотив» с ним и без него – две огромные разницы. Потому что в любом случае на Дзюбу стягивают большие силы, соперник оставляет коридоры. Он сбрасывает мячи, за счёт этого могут вбегать фланги, а ты получаешь кучу дивидендов», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (4:2) российский форвард отдал голевую передачу на Наира Тикнизяна под занавес первого тайма. Для Дзюбы этот голевой пас стал пятым в 10 матчах Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023.

Кроме того, нападающий забил восемь голов, доведя таким образом счёт своих результативных действий до 13 в 10 играх внутреннего российского первенства.

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