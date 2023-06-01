Сергеев: на поле Дзюба — топ, а за его пределами крутой человек

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о своём бывшем одноклубнике форварде Артёме Дзюбе, который сейчас играет за московский «Локомотив», назвав его топовым мастером.
«На поле Дзюба – мастер, топ в футболе. Как нападающий он не зря лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Мне было что подсмотреть в его игровых действиях. Понятно, что мы – разноплановые игроки, но уровень его игры сказывается на футбольном поле. А за его пределами Артём всегда был весёлый, часто шутил. Один раз во время сбора ехали в автобусе перед тренировкой – так он всегда где-то какую-то шутку расскажет. Было смешно. В этом плане он крутой человек», — приводит слова Сергеева «Спорт день за днём».
В 12 матчах за «Локомотив» в текущем сезоне Дзюба забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
- 1 июня 2023
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