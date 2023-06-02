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«Ньюкасл» поборется за Виктора Осимхена с «МЮ» и «Баварией» — La Gazzetta dello Sport

«Ньюкасл» поборется за Виктора Осимхена с «МЮ» и «Баварией» — La Gazzetta dello Sport
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на 24-летнего нигерийца претендует «Ньюкасл», который готов побороться за игрока с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

В текущем сезоне Осимхен провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 100 млн.

Напомним, в матче 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Удинезе» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Этого результата команде Лучано Спаллетти было достаточно, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул. «Наполи» выиграл Серию А в третий раз в своей истории.

Отметим, что это первое скудетто «Наполи» за 32 года. Последний раз «партенопейцы» выигрывали Серию А в сезоне-1989/1990.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»:

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