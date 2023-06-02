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Эллардайс покинул пост главного тренера «Лидса». Он провёл во главе команды 4 матча

Эллардайс покинул пост главного тренера «Лидса». Он провёл во главе команды 4 матча
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«Лидс Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера Сэма Эллардайса со своего поста.

Контракт специалиста с клубом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Эллардайс покинул «Лидс» по окончании нынешнего сезона. Клуб сообщил, что объявит имя нового главного тренера в ближайшие недели.

68-летний Эллардайс возглавил «Лидс» за четыре матча до конца сезона в АПЛ. Под его руководством команда не смогла одержать ни одной победы, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения.

По итогам сезона «Лидс» вылетел из АПЛ, в связи с чем Эллардайс и покинул пост главного тренера.

«Мы благодарим Сэма за то, что он был достаточно храбр, чтобы включиться в работу и сделать всё возможное, чтобы спасти нас. К сожалению, этого не произошло, но Сэм и его тренерский штаб сделали всё возможное чтобы поднять настроение всем нашим болельщикам, за что мы все очень благодарны», — прокомментировал отставку тренера генеральный директор «Лидс» Ангус Киннер.

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