Англия сохранила ливерпульское дерби. А чемпион-2015/2016 вылетел из АПЛ

Последний тур чемпионата Англии сохранил интригу лишь в отношении двух строчек в таблице. Седьмое место заняла «Астон Вилла» Эмери, которая отправится в Лигу конференций, а «Тоттенхэм» финишировал восьмым и впервые с сезона-2009/2010 остался без еврокубков.

На дне турнирной таблицы определялось, кто вылетит в Чемпионшип, помимо «Саутгемптона». Он, кстати, несмотря ни на что, выдал шикарный матч с «Ливерпулем» (4:4). За спасительное 17-е место боролись «Эвертон», «Лестер» и «Лидс». У ливерпульцев изначально имелось больше шансов – достаточно было просто победить дома «Борнмут» с любым счётом. Так оно и вышло.

Правда, результат дался «Эвертону» с трудом. В какой-то момент команда Шона Дайча даже вылетала. Матчи шли параллельно, и «Лестер» повёл в счёте на 34-й минуте. К этому моменту на «Гудисоне» счёт ещё не был открыт. Около 40 минут (учитывая перерыв) «Эвертон» находился в зоне вылета.

АПЛ была в шаге от того, чтобы лишиться ливерпульского дерби, но его удалось сохранить. Единственный гол в матче остался за Абдулайе Дукуре, который пробил с лёта в одно касание, находясь на дуге штрафной площади. Удар получился настолько точный, что вратарь «Борнмута» даже не стал прыгать.

Во втором тайме на табло стадиона появились призывы к болельщикам оставаться на своих местах и не выбегать на поле. Этому требованию подчинились далеко не все. Сотни (а то и тысячи) человек выбежали на газон сразу после финального свистка. Многие сразу шли обниматься с футболистами. Несколько фанатов принесли с собой дымовые шашки с синим цветом. Футболистов пришлось экстренно увести в раздевалку.

В параллельных матчах «Лестер» победил «Вест Хэм» (2:1), а «Лидс» уступил «Тоттенхэму» (1:4), но это уже не имело значения с турнирной точки зрения. В следующем сезоне в Чемпионшипе сыграют «Саутгемптон», «Лидс» и «Лестер», а в АПЛ вышли «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон».