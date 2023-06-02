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Эллардайс прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Лидса»

Эллардайс прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Лидса»
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Бывший главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс прокомментировал свою отставку.

«Для меня было честью работать с «Лидс Юнайтед», великолепным клубом с невероятной базой болельщиков, которые заслуживают быть в Премьер-Лиге. Мне очень понравилось работать с персоналом и игроками клуба, и я хотел бы поблагодарить Ангуса Киннера (генерального директора «Лидса». — Прим. «Чемпионата») за предоставленную возможность.

На данном этапе моей карьеры я не уверен, что смогу принять этот вызов, который может стать долгосрочным проектом, но я желаю клубу всяческих успехов в будущем и надеюсь, что клуб вернётся в Премьер-Лигу, где ему и место», — приводит слова Эллардайса официальный сайт «Лидса».

Эллардайс провёл во главе «Лидса» четыре матча, покинув клуб по окончании сезона в АПЛ.

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