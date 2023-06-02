Павел Погребняк: предпочтение в борьбе за второе место РПЛ отдам ЦСКА

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался о борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге. В 30-м туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Ростовом», а «Спартак» — с «Крыльями Советов». Оба матча состоятся завтра, 3 июня, и начнутся в 17:00 по московскому времени.

«Отдам предпочтение армейцам, так как они играют дома. Команда здорово играет вторую часть сезона: Чалов начал забивать, Заболотный в прекрасной форме. А «Ростов» пока нестабилен», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. На третьей строчке располагается «Спартак» (54), на четвёртой — «Ростов» (53).