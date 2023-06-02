Кейн пожелал удачи Почеттино на посту главного тренера «Челси»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн пожелал удачи бывшему главному тренеру «шпор» Маурисио Почеттино на посту наставника «Челси», признавшись, что считает аргентинца потрясающим специалистом.

«Для меня Маурисио Почеттино был потрясающим тренером. Великий человек, великий, непревзойдённый тренер. Он очень помог мне добраться туда, где я сейчас нахожусь. Я желаю ему всего наилучшего. Я надеюсь, что у него всё получится, но, очевидно, не так хорошо, как у нас!» — приводит слова Кейна Evening Standard.

«Челси» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера в мае 2023 года. Аргентинец приступит к своим обязанностям 1 июля, сменив на посту наставника «аристократов» Фрэнка Лэмпарда.

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