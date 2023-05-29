Массовая чистка состава в «Челси». Почеттино избавится сразу от 15 футболистов?

Маурисио Почеттино – новый главный тренер «Челси». Аргентинский специалист заключил контракт до 2026 года. Теперь ему предстоит разгребать бардак – «Челси» провёл худший сезон в АПЛ с 1994 года, заняв итоговое 12-е место. Одна из причин провала – неопределённость с составом. В него входит чересчур много футболистов. Какие же игроки покинут «Челси» в ближайшее трансферное окно?

Летом «Челси» могут покинуть вплоть до 15 футболистов. В прошлом сезоне лондонцы переживали беспрецедентную закупку, теперь клуб ждёт массовая распродажа. Голкипер Эдуард Менди потерял место в основе, уступив его Кепе Аррисабалаге. Как сообщает 90min, сенегалец не против покинуть «Челси», к тому же в тупик зашли переговоры о новом контракте (действующий — до лета 2025 года).

Эдуард Менди Фото: Julian Finney/Getty Images

Неизвестно будущее сразу нескольких защитников команды. Так, всего спустя год «Челси» не против покинуть Калиду Кулибали. Как сообщает Goal, сенегалец рассматривает вариант с возвращением в «Наполи», из которого ушёл летом 2022-го. Также не исключён вариант с его трансфером к принципиальному сопернику неаполитанцев – «Ювентусу».

Как отмечает GiveMeSport, остаётся неясным будущее воспитанника «синих» — Трево Чалобы. В завершившемся сезоне АПЛ 23-летний игрок провёл 25 матчей, но не всегда выходил в старте. По сообщениям The Athletic, не исключено, что «Челси» не пригодится ещё один воспитанник – Леви Колвилл. Талантливый 20-летний защитник прошедший сезон провёл в «Брайтоне». Игра Колвилла привлекла внимание «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». У футболиста ещё два года по контракту с «Челси», но он рассчитывает на заметную роль в команде. Если же лондонцы не смогут заинтересовать Колвилла, то он рассмотрит переход в другой клуб.

Уход капитана и воспитанников

Самая серьёзная потенциальная потеря – Сесар Аспиликуэта. 33-летний капитан «Челси» выступает за команду с 2012 года. За это время он выиграл с клубом все возможные трофеи, начиная с АПЛ и заканчивая Лигой чемпионов. Контракт Аспиликуэты с «Челси» завершается летом 2024 года. На его позицию ещё зимой клуб приобрёл из «Лиона» защитника Мало Гюсто. Как сообщал The Athletic, «Челси» включил Сесара в трансферный лист клуба. Почеттино любит интенсивный футбол с высокой линией обороны, поэтому Аспиликуэта не приоритет для аргентинца при выборе будущего состава.

Сесар Аспиликуэта Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Челси» точно покинет арендованный у «Ювентуса» полузащитник Денис Закария, сообщал в апреле журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг. Швейцарец провёл за лондонцев всего 11 матчей и не убедил в своей необходимости. Также «Челси» спустя пять лет может покинуть Матео Ковачич. Хорват – важнейший футболист команды, но у него остаётся всего один год по контракту. Если 29-летний полузащитник решит покинуть «Челси», то клуб не станет оставлять его во что бы то ни стало. По информации Daily Mail, среди потенциальных кандидатов на Ковачича – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Ещё одна сюжетная линия — расставание «Челси» с воспитанниками. Почти наверняка родную команду покинут Мэйсон Маунт и Рубен Лофтус-Чик. Контракты обоих футболистов с «Челси» истекают летом 2024 года. Поэтому руководство хочет продать их и получить деньги, нежели отпускать затем в качестве свободных агентов. Согласно данным The Athletic, основные кандидаты на Маунта – «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Лофтус-Чик ведёт переговоры с «Миланом», об этом сообщал инсайдер Фабрицио Романо. Соглашение Галлахера с «Челси» действует до июня 2025 года. Клуб не станет форсировать уход полузащитника, но рассмотрит входящие предложения. В числе заинтересованных клубов, по сообщениям Daily Mail, находятся «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и дортмундская «Боруссия».

Мэйсон Маунт Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Что будет с группой атаки?

Летом «Челси» покинет группа футболистов атаки. Очевидно, в другой клуб отправится вингер Хаким Зиеш. Марокканец почти ушёл в аренду в «ПСЖ» зимой, но из-за ошибок руководства «Челси» в заполнении договора трансфер сорвался. Зиеш так и не стал основным футболистом «синих», и, как отмечает The Athletic, летом клуб рассмотрит варианты продажи вингера. Уходу нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из «Челси» зимой помешало только правило ФИФА, согласно которому игрок не может выступать за три клуба в одном сезоне.

Трансфер габонца из «Барселоны» произошёл по инициативе экс-тренера «синих» Томаса Тухеля. Однако немца в скором времени уволили, а Обамеянг оказался не нужен. По сообщениям Sport.es, «Барса» предложит Пьеру вернуться в команду. Сам игрок готов пойти на существенное сокращение зарплаты. Неизвестна судьба арендованного у «Атлетико» Жоау Феликса. «Челси» не против сохранить португальца, но, по сообщениям Daily Mail, мадридцы требуют за игрока около € 100 млн.

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта недавно прокомментировал ситуацию с арендой ещё одного игрока лондонцев – Ромелу Лукаку. Один из боссов «нерадзурри» заявил, что бельгиец счастлив в Милане и хотел бы остаться в команде. Преграда для полноценного трансфера Лукаку в «Интер» — его цена. По оценке Transfermarkt, она составляет порядка € 40 млн. У итальянского клуба тяжёлая финансовая ситуация, поэтому им непросто потянуть подобный переход. При этом Почеттино согласен поработать с Лукаку в «Челси». Ещё один игрок лондонцев в аренде – Каллум Хадсон-Одои. Вингер провёл невыразительный сезон в Германии. По информации GiveMeSport, на игрока есть спрос в АПЛ. Хадсон-Одои вряд ли останется в «Челси», вероятна как очередная аренда, так и полноценный трансфер.

Ромелу Лукаку Фото: Marco Luzzani/Getty Images

А кто на вход?

Какие позиции Почеттино и «Челси» усилят? Как сообщает The Guadrian, клуб рассматривает варианты с покупкой нового нападающего, голкипера и центрального полузащитника. В шорт-лист входят: Виктор Осимхен («Наполи»), Лаутаро Мартинес и Андре Онана (оба — «Интер»), Мануэль Угарте («Спортинг») и Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»). Также летом состав пополнит французский футболист «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку. В общем, «Челси» ждёт очередное активное трансферное окно. Перед Почеттино стоит тяжёлая задача стабилизировать состав и игру лондонцев.