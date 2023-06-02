Роша заявил, что Соболев издавал ухающие звуки в его адрес во время матча «Спартак» — ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша раскрыл подробности инцидента с нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым во время матча 28-го тура РПЛ (1:2), заявив, что форвард издавал ухающие звуки в адрес бразильца.

«Игрок «Спартака» продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления, в центре поля, а затем издал звук уханья — У-У-У. Я тогда сразу посмотрел на бокового судью и пытался обратить его внимание на этот эпизод. Затем был момент на боковой линии, когда я подошвой коснулся игрока соперника. Он пробегал и что-то агрессивно жестикулировал.

А уже после всего этого произошёл момент в штрафной, который привёл к удалениям. Он ещё раз показал этот жест мне прямо в лицо. А то, что я процитировал этот жест, было моей попыткой объяснить судье то, что Соболев сделал в мою сторону. Я просто хотел привлечь внимание арбитров к данному эпизоду. Поскольку я говорю только на португальском и не владею русским, то пришлось прибегнуть к языку жестов», — приводит слова Роши официальный сайт ЦСКА.