«Это другое». Соболев опубликовал пост на фоне обсуждений жеста Жордана из «Севильи»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал пост в соцсетях на фоне обсуждений жеста полузащитника «Севильи» Жоана Жордана в финале Лиги Европы.

Напомним, Жордан во время послематчевой серии пенальти в финале Лиги Европы, в котором «Севилья» играла с «Ромой» (1:1, 4:1 — по пенальти), продемонстрировал неприличный жест. Полузащитник схватился за пах в районе центрального круга, где собрались игроки обеих команд.

Ранее похожим жестом отметился нападающий «Спартака» Александр Соболев. Российский нападающий сделал это в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1), за что был удалён с поля вместе с защитником армейцев Виллианом Рошей, повторившим за форвардом красно-белых.

«Это другое...» — написал Соболев в своём телеграм-канале.

Отметим, что за своё поведение нападающий «Спартака» получил четырёхматчевую дисквалификацию.