Алекс Крал вновь приостановил контракт со «Спартаком» и перешёл в «Унион»
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Чешский полузащитник Алекс Крал во второй раз приостановил контракт с московским «Спартаком» — 25-летний футболист перешёл в берлинский «Унион», информирует официальный сайт немецкого клуба.
Отметим, что берлинский «Унион» в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Напомним, Алекс Крал присоединился к «Спартаку» в 2019 году, перейдя из пражской «Славии» за € 10 млн. В сезоне-2022/2023 25-летний чешский хавбек выступал за немецкий «Шальке» на правах аренды, приняв участие в 29 матчах чемпионата Германии и отдав одну результативную передачу. Ранее он также выступал на правах аренды за лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость чешского полузащитника в € 5,5 млн.
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