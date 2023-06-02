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Даниэль Фарке покинул пост главного тренера «Боруссии» Мёнхенгладбах

Даниэль Фарке покинул пост главного тренера «Боруссии» Мёнхенгладбах
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Главный тренер «Боруссии» Мёнхенгладбах Даниэль Фарке покинул свой пост, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Контракт с 46-летним специалистом был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

«После нескольких интенсивных переговоров мы с Даниэлем Фарке пришли к выводу, что должны пойти разными путями. Мы хотели бы поблагодарить Даниэля и его команду за проделанную работу.

Помимо Фарке, клуб также покинут его помощники по тренерскому штабу Эдмунд Ример, Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Напомним, 46-летний наставник возглавлял «Боруссию» на протяжении года (с 4 июня 2022-го). Под его руководством команда заняла десятое место в Бундеслиге-2022/2023. Из Кубка Германии чёрно-бело-зелёные выбыли на стадии 1/16 финала, уступив «Дармштадту» (1:2).

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Источник: Фарке заинтересован в трансфере Сперцяна в мёнхенгладбахскую «Боруссию»
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