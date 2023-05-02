Источник: Фарке заинтересован в трансфере Сперцяна в мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Главный тренер «Боруссии» Мёнхенгладбах Даниэль Фарке заинтересован в подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Фарке действительно хочет приобрести Сперцяна в свою команду, интерес к нему есть. Но есть вероятность, что летом Фарке покинет «Боруссию». Нужно дождаться окончания сезона», — приводит слова источника «РБ Спорт».
Напомним, Фарке работал со Сперцяном короткий промежуток времени в «Краснодаре». После 24 февраля немецкий тренер покинул «Краснодар» и вернулся на родину. Уже летом специалист возглавил «Боруссию» М.
Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара». Его контракт с кубанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего армянского футболиста в € 9 млн.
В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «быков» 33 матча во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.
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