«Бавария» намерена предложить за Влаховича € 60 млн. «Ювентус» хочет на € 30 млн больше

«Бавария» готова предложить за форварда «Ювентуса» Душана Влаховича около € 60 млн. Однако туринцы намерены выручить с продажи своего нападающего на € 30 млн больше, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, «Бавария» определила серба как свою приоритетную цель на предстоящее трансферное окно. При этом мюнхенцы не желают переплачивать: на данный момент они готовы заплатить за нападающего туринского клуба не более € 60 млн.
В качестве альтернативных вариантов «Бавария» рассматривает таких форвардов, как Джанлука Скамакка («Вест Хэм») и Расмус Хёйлунн («Аталанта»).
В сезоне-2022/2023 на счету Влаховича 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.
Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.
Ранее сообщалось о личной заинтересованности главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля в услугах сербского форварда «Ювентуса».
- 2 июня 2023
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