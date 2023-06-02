Камоцци: возвращение Миранчука в РПЛ неуместно. У него хорошее будущее в Италии

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, выступающего за «Торино» на правах аренды.
«Будущее Миранчука мне представляется хорошим. Речи о возвращении в Российскую Премьер-Лигу сейчас идти не может. Это неуместно. Алексей в самом расцвете сил и заработал хорошую репутацию в этом сезоне в Италии. В Серии А спрос на него точно будет», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
Напомним, Миранчук выступает за «Торино» с августа 2022 года. Его действующий контракт с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2024 года.
В текущем сезоне на счету Миранчука 30 матчей за «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Ранее сообщалось о неопределённости «Торино» по поводу дальнейшего сотрудничества с Миранчуком.
- 2 июня 2023
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