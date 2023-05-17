Представитель Миранчука: «Торино» ещё не принял решение, другие клубы проявляют интерес

Мирко Левати, менеджер по коммуникациям агентства GG11, представляющего интересы Алексея Миранчука в Италии, высказался о будущем футболиста. По его словам, «Торино», за который Миранчук играет на правах аренды, ещё не принял никакого решения по поводу россиянина. При этом другие клубы продолжают проявлять к Алексею интерес.

«Мы ждём ответ от «Торино». Пока они не приняли никакого решения по выкупу Алексея. Другие клубы по-прежнему проявляют интерес к игроку, но сейчас всё зависит от «Торино», — приводит слова Мирко Левати Sport24.

В 28 матчах текущего сезона 27-летний полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Миранчук играет за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Российский футболист должен будет вернуться в свой клуб по окончании текущего сезона. У «Торино» есть право выкупа Миранчука.