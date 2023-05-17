Представитель Миранчука: «Торино» ещё не принял решение, другие клубы проявляют интерес

Мирко Левати, менеджер по коммуникациям агентства GG11, представляющего интересы Алексея Миранчука в Италии, высказался о будущем футболиста. По его словам, «Торино», за который Миранчук играет на правах аренды, ещё не принял никакого решения по поводу россиянина. При этом другие клубы продолжают проявлять к Алексею интерес.
«Мы ждём ответ от «Торино». Пока они не приняли никакого решения по выкупу Алексея. Другие клубы по-прежнему проявляют интерес к игроку, но сейчас всё зависит от «Торино», — приводит слова Мирко Левати Sport24.
В 28 матчах текущего сезона 27-летний полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Миранчук играет за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Российский футболист должен будет вернуться в свой клуб по окончании текущего сезона. У «Торино» есть право выкупа Миранчука.
- 17 мая 2023
-
11:33
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:16
-
11:10
-
10:56
-
10:55
-
10:50
-
10:41
-
10:40
-
10:21
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:27
-
09:18
-
09:10
-
08:55
-
08:49
-
08:30
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
07:22
-
06:15
-
05:45
-
04:34
-
04:13
-
03:55
-
03:02
-
02:00
-
01:54