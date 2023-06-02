Силкин: может, «Динамо» стоит вернуть Шварца. Он хорошо поработал с командой

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин рассказал, кто должен стать новым главным тренером московской команды.
«Сложно сказать, кого сейчас будет выбирать руководство клуба — иностранца или же российского специалиста. Мы увидели сейчас, что иностранец провалился. Шварц провалился в Германии, но в РПЛ здорово проявил себя. При нём команда играла в отличный футбол, молодые игроки прогрессировали. Может, его стоит вернуть. Но нужен ли он сейчас «Динамо»… Второй раз может и не сложиться», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».
Шварц возглавлял «Динамо» на протяжении полутора лет (с октября 2020 по май 2022 года). Немецкий специалист сумел вывести команду в финал Кубка России — 2022.
Напомним, после матча 27-го тура РПЛ, в котором «Динамо» разгромно уступило «Ахмату» (0:3), руководство столичного клуба приняло решение уволить Славишу Йокановича. Перед последним туром текущего чемпионата бело-голубые занимают седьмое место, набрав 45 очков.
- 2 июня 2023
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