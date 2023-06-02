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«Интер» сыграет в финале ЛЧ в форме с новым титульным спонсором

«Интер» сыграет в финале ЛЧ в форме с новым титульным спонсором
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Миланский «Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов – 2022/2023 в форме с новым титульным спонсором, сообщает официальный сайт итальянской команды.

По информации источника, «нерадзурри» выйдут на решающую игру сезона в форме с новым титульным спонсором: на груди футболистов итальянской команды будет размещён логотип Paramount+. Это стриминговый сервис, который был запущен в Италии менее года назад. Логотип Paramount+ также будет присутствовать на футболках «нерадзурри» в заключительном туре чемпионата Италии – 2022/2023, в котором они сыграют с «Торино».

Форма «Интера» с новым титульным спонсором

Форма «Интера» с новым титульным спонсором

Фото: inter.it

«Новое спонсорское соглашение представляет собой историческое партнёрство между двумя брендами, которые всё больше стремятся выйти на мировой рынок», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, «Интер» встретится в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра состоится в субботу, 10 июня, в 22:00 мск. Матч пройдёт в Стамбуле (Турция) на стадионе «Ататюрк Олимпьят».

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