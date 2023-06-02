Хосеп Гвардиола высоко оценил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о наставнике «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге в преддверии матча команд в финале Кубка Англии.
«Он наилучшим образом представляет нашу профессию. Не могу сказать, что мы друзья, потому что мы мало общаемся, но я думаю, что у «Манчестер Юнайтед» есть исключительный менеджер на ближайшие несколько лет», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Отметим, что ворота «Манчестер Сити» будет защищать не Эдерсон, а Штефан Ортега. Вратарь сыграл во всех пяти матчах «Манчестер Сити» в текущем розыгрыше Кубка Англии и не пропустил ни одного гола.
Финальная встреча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Игра начнётся в субботу, 3 июня, в 17:00 мск.
Кто может покинуть «Манчестер Сити». Видеоролик:
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