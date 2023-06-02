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Александр Мостовой: Пиняев усилил бы атаку «Спартака», но «Локомотив» его не отпустит

Александр Мостовой: Пиняев усилил бы атаку «Спартака», но «Локомотив» его не отпустит
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру форварда «Локомотива» Сергея Пиняева в текущем сезоне.

«Пиняев провёл хороший сезон на взрослом уровне. Феерии от него не было, но Сергей обращал на себя внимание в каждом матче. В успехах «Локомотива» в весенней части чемпионата есть и его заслуга. Пусть много и не забивал, но для команды был очень полезен.

На фоне остальных Сергей сильно выделяется тем, что очень быстро двигается по полю и не боится принимать смелые решения. Усилил бы Пиняев «Спартак»? Да, он бы пригодился их нападению, но «Локомотив» его туда не отпустит», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, 18-летний футболист перешёл в «Локомотив» зимой из «Крыльев Советов». В первой половине сезона Пиняев провёл 15 матчей за самарскую команду во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. За «Локомотив» молодой форвард сыграл 11 матчей и забил один мяч.

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