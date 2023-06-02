Эдуард Мор: «Спартак» больше заслуживает серебро, чем ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о борьбе красно-белых за второе место в текущем розыгрыше чемпионата России.
«ЦСКА в последних двух матчах набрал одно очко. «Спартак» больше заслуживает серебро. Если брать весь сезон, то «Спартак» заслужил больше. Хотя если вспомнить ожидания перед стартом этого сезона, то третье место — тоже нормальный результат для «Спартака», — приводит слова Мора «Матч ТВ».
Напомним, в прошлогоднем розыгрыше Российской Премьер-Лиги столичный клуб стал десятым, однако сумел завоевать Кубок России. На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают третью строчку в таблице чемпионата, отставая от идущего на втором месте ЦСКА на одно очко.
В заключительном туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», а ЦСКА дома встретится с «Ростовом». Оба матча начнутся в субботу, 3 июня, в 17:00 мск.
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