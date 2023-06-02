Кто выиграет серебряные медали по итогам сезона РПЛ?
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Завтра, 3 июня, в Российской Премьер-Лиге пройдут матчи последнего, 30-го тура. Чемпионом России досрочно стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, а борьбу за серебряные медали продолжают три команды — ЦСКА (55 очков), «Спартак» (54 очка) и «Ростов» (53 очка).
«Чемпионат» предлагает читателям предугадать исход борьбы за второе место в РПЛ. Какая команда завоюет серебряные медали?
Отметим, что все матчи 30-го тура начнутся в одно время (17:00 мск). ЦСКА сыграет дома на «ВЭБ Арене» как раз с «Ростовом». «Спартаку» предстоит выездной матч с самарскими «Крыльями Советов». Отметим, что на встрече с дончанами сезон для команды Владимира Федотова не закончится: 11 июня армейцы сыграют в финале Фонбет Кубка России с «Краснодаром».
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