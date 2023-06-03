Вегорст — о голевой засухе: надеюсь, я приберёг гол на финал Кубка

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст в преддверии финального матча Кубка Англии с «Манчестер Сити» высказался о своей голевой засухе.

«Я старался показать свой максимум в каждом матче за «Юнайтед». Я всегда выкладываюсь на полную. Конечно, как нападающему мне недостаточно двух голов. Но это единственное, что меня расстраивает. Я знаю, что умею забивать.

На данный момент я стал сильнее в других аспектах игры. Например, в прессинге и взаимопонимании с партнёрами. Уверен, я был полезен команде. Я просто приберёг гол на эту субботу. Надеюсь, нам удастся победить и навсегда сохранить для себя приятные воспоминания», — цитирует Вегорста пресс-служба «красных дьяволов».

Последний раз нидерландский нападающий забивал за «красных дьяволов» 9 марта, в игре 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом» (4:1). Всего во второй половине сезона на счету Вегорста 30 матчей за «МЮ» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Финал Кубка Англии состоится в субботу, 3 июня, в 17:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.