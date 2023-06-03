УЕФА начал разбирательство в отношении Жозе Моуринью по итогам финала Лиги Европы

УЕФА начал разбирательство из-за оскорблений главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в адрес главного судьи финального матча Лиги Европы с испанской «Севильей» Энтони Тейлора, сообщает официальный сайт организации.
Португальский тренер, оставшийся недовольным работой Тейлора, встретился с арбитром на парковке стадиона в Будапеште, где начал оскорблять судью. Моуринью сказал: «Ты чёртов позор, чёртов позор. Заткнись». После того как арбитр отошёл от португальца, чтобы сесть в машину, наставник «Ромы» подошёл к микроавтобусу и заявил: «Поздравляю, ты чёртов позор».
Таким образом, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуринью за «оскорбительные выражения в адрес официального лица матча».
Тейлор показал семь жёлтых карточек игрокам «Ромы». Также английский судья хотел назначить пенальти в ворота римлян на 75-й минуте, однако после видеоповтора изменил своё решение.
Напомним, в финале Лиги Европы «Рома» под руководством Моуринью уступила «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счётом 1:1.
Моуринью оскорбил судью после финала Лиги Европы:
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