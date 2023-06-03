Угаров: надо выгнать из «Зенита» тех, кто сидел на скамейке и сейчас не может выиграть

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от предстоящего матча петербуржцев с «Факелом» в 30-м туре РПЛ, а также сказал, что резервистов, которые в последних играх после завоевания питерцами чемпионства не доказывают свою состоятельность, надо выгнать из команды.
«Конечно, у тех футболистов, которые провели в сезоне почти все игры, уже нет нужных эмоций и мотивации. Но есть люди, которые сидели на скамейке благополучно все матчи и сейчас не могут, грубо говоря, обыграть команду не из верхней части таблицы. И таких футболистов, я считаю, надо выгнать. Очень много разговоров — а давайте будем давать шанс одному-другому-третьему, а когда они выходят и играют непонятно как, зачем давать им шанс? Пусть едут в другую команду и играют там.
«Факел» — это команда с характером, что особенно стало видно с приходом нового главного тренера Вадима Евсеева. Думаю, на следующий сезон они будут играть примерно так же. Сейчас, насколько я помню, их устроит даже ничья, так что вряд ли они «полезут вперёд на «Газпром Арене». Все-таки, какой-никакой, а в соперниках будет «Зенит», который играет на своем поле. И не в обиду «Факелу», футболисты у петербургского клубы поумнее и потехничнее, много сборников, уровень выше. Но обороняться воронежцы будут достойно. Хотя заключительный домашний матч сезона «Зенит», наверное, должен на своем поле выиграть», — приводит «РБ Спорт» слова Угарова.
Матч 30-го тура РПЛ «Зенит» — «Факел» в Санкт-Петербурге пройдёт 3 июня и начнётся в 17:00 по московскому времени.
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