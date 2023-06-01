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«Зенит» — «Факел», прогноз на матч РПЛ 3 июня 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Зенит» — «Факел». Для Евсеева нет авторитетов
Михаил Коробов
«Зенит» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ
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Воронежцы делают невероятное ради сохранения прописки в РПЛ.

3 июня состоится матч 30-го тура РПЛ «Зенит» — «Факел». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.63. Успех воронежцев оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Факел» 3 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Факел» (03.06.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сезон РПЛ близок к завершению. В нижней части турнирной таблицы идёт ожесточённая борьба за выживание. На 3 июня запланировано восемь встреч заключительного тура. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Факел».

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У «Зенита» намного мощнее состав, но вот сохранилась ли у него мотивация? Став чемпионом РПЛ за четыре тура до конца сезона, сине-бело-голубые немного сбавили ход. В последних трёх матчах они сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2), «Оренбургом» (2:2) и «Сочи» (1:1).

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Во всех трёх встречах Сергей Семак использовал по пять замен. Он выделил много игрового время молодёжи и футболистам ротации. Очевидно, 47-летний специалист принялся готовить команду к следующему сезону. Он практически полностью обновил линию обороны.

В игре с «Сочи» Семак и вовсе решил обойтись без ведущих легионеров. Ранее сообщалось, что бразильцы могут покинуть команду из Санкт-Петербурга. По данному поводу недавно высказался заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин. Он отметил, что план Б на случай ухода иностранцев существует.

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Аршавин признался, что хотелось бы ещё пожить по плану А, так как клуб очень доволен бразильцами. Однако есть понимание, что может произойти по-разному: может никто не уйти, а вдруг легионеры начнут уходить из «Зенита». Понимая это, сине-бело-голубые ищут футболистов на замену.

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Для «Факела» это отличная возможность зацепиться за необходимые для сохранения прописки в РПЛ очки. Он занимает 12-е место в турнирной таблице, но положение довольно шаткое. Отрыв от «Крыльев Советов» составляет всего одно очко. Чтобы избежать стыковых матчей, воронежцам желательно выиграть в грядущей встрече.

Сейчас «огнеопасные» пребывают на эмоциональном подъёме. Воодушевила их недавняя смена главного тренера. Должность занял Вадим Евсеев. Под его руководством сине-белые провели пять матчей, уступив лишь раздухарившемуся «Локомотиву» (0:1).

Обыграли воронежцы московское «Динамо» (2:0), «Ростов» (2:0), «Пари Нижний Новгород» (1:0) и «Крылья Советов» (2:1). Результаты прекрасно отражают проделанную Евсеевым работу. Наставник улучшил базовые компоненты игры, а также в крайне сжатые сроки сумел внести некоторые комбинационные наработки.

Естественно впереди ждёт ещё много работы, с которой Евсееву предстоит разобраться. Многим его подопечным банально не хватает техники, реализации, уверенности и видения поля. Однако с каждым новым матчем «Факел» прибавляет. Задел на следующий сезон у него очень хороший.

Недавно Аршавин выразил мнение, что «Зенит» будет стремиться к тому, чтобы Семак повторил рекорд Павла Садырина по победам во главе петербургского клуба — 125. У нынешнего тренера петербуржцев на одну меньше. Также Аршавин отметил, что для сине-бело-голубых немаловажно выиграть последний матч сезона.

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Вот только, думается, у воронежцев гораздо больше мотивации, а также лучше эмоциональная составляющая. Предлагаем поставить на то, что гости как минимум не проиграют. Ставки на данный исход принимаются в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 2.37. За регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Один раз в этом сезоне воронежцам уже удалось отнять очки у сине-бело-голубых. Причём тогда команду возглавлял менее опытный и грамотный специалист, чем Евсеев. То, что матч состоится на «Газпром Арене», даёт солидное преимущество петербуржцам. Но если Семак вновь прибегнет к экспериментам, вряд ли его подопечным удастся обыграть заряженных воронежцев.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Факел» 3 июня 2023 года

«Зенит» уже не решает задач. Он готовится к следующему сезону. Если бы Семак хотел повторить рекорд Садырина, то наверняка сделал бы это раньше. Скорее всего, наставник вновь прибегнет к ротации. У «Факела» гораздо меньше резервов. Однако эмоциональная составляющая и стимул в виде борьбы за выживание делают его очень сильным и неудобным соперником. «Ростов», «Динамо» и «Крылья Советов» не дадут соврать. Полагаем, гости как минимум не проиграют за 2.37 по линии «Фонбет». А за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Факел» не проиграет за коэффициент 2.37.

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