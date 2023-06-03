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Вратарь «Краснодара» Агакцев: Ивич требует от голкиперов много играть ногами

Вратарь «Краснодара» Агакцев: Ивич требует от голкиперов много играть ногами
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о том, как изменилась игра команды при главном тренере Владимире Ивиче.

«Конечно, Ивич постепенно меняет нашу игру, добавляет что-то новое. Это касается и нас с Матвеем Сафоновым. Он требует много играть ногами, мы стали разыгрывать мячи от своей штрафной. В этом компоненте есть куда еще расти. Вообще мне нравятся те голкиперы, которые здорово играют ногами. Эдерсон, Алиссон — это все мощные ребята. Все они уверенно чувствуют себя при работе с мячом», — приводит «РБ Спорт» слова Агкацева.

«Краснодар» в 29 матчах набрал 47 очков и за тур до окончания чемпионата располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре он в гостях сыграет с «Ахматом». Матч состоится 3 июня в Грозном и начнется в 17:00 мск.

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