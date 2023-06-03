Булатов: в плане психологии «Спартаку» будет легче, чем «Крыльям»

Экс главный тренер второй команды «Спартака» Виктор Булатов высказался о матче команд, который состоится в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), сделав акцент на игре «Спартака» и «Крыльев».
«Груз ответственности на „Спартаке“ из-за возможного вылета из тройки? Конечно, это сковывает. Мне кажется, что бороться за выживание с психологической точки зрения тяжелее. Мы понимаем, что на обе команды давит результат. «Спартаку» надо и в тройке остаться и, по возможности, «серебро» завоевать, а «Крыльям» – остаться в РПЛ.
В психологическом плане я отдам преимущество «Спартаку», потому что у него есть мотивация бороться за второе место. Она меньше сковывает. Поэтому в плане психологии, мне кажется, «Спартаку» чуть полегче будет.
Я думаю, что закрытого футбола точно не будет. Мы не видели «автобус» в исполнении «Спартака». Философия главного тренера «Крыльев» Осинькина – это прежде всего атакующие действия. Вряд ли за короткий промежуток до матча что-то поменяется.
Поэтому, мне кажется, мы увидим обоюдоострый футбол. Команды не будут сидеть в обороне, будет атака на атаку. Здесь больше будет зависеть от исполнительского мастерства, кто лучше исполнит те многочисленные моменты, которые, я думаю, будут в этой игре», — приводит слова Булатова Metataratings.
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