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Представитель игрока «Динамо» Макарова: к Денису есть интерес от иностранных клубов

Представитель игрока «Динамо» Макарова: к Денису есть интерес от иностранных клубов
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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова, сообщил, что к игроку есть интерес от нескольких иностранных команд. Также представитель вингера сообщил, что они следят за ситуацией в его клубе.

«У Дениса действующий контракт с «Динамо». В клубе сейчас грядут перемены, он ждёт и наблюдает за ситуацией. В то же время на нас выходили иностранные партнёры и говорили, что к Макарову есть интерес от иностранных клубов. Переговоров мы не вели, поэтому называть клубы не будем», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

25-летний Макаров сыграл за «Динамо» 33 матча во всех турнирах в нынешнем сезоне, отметившись в них шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Источник: «Динамо» начало переговоры с сербским тренером Вуком Рашовичем
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