Даниил Куликов рассказал, как изменился «Локомотив» после прихода Михаила Галактионова
Поделиться
Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, как изменилась команда с приходом главного тренера Михаила Галактионова. Специалист возглавил железнодорожников в ноябре 2022 года.
«Много тренируемся на неделе, так что у всех игроков есть какой-то уровень подготовки. Тем более зимой на сборах мы хорошо поработали и сделали задел. Поэтому у всех хорошая функциональная подготовка. Отсюда и такие хорошие результаты этой весной. В тактическом плане тоже с каждым игроком всё отрабатывают на тренировках. Каждый понимает, куда должен бежать. Из-за этого, к примеру, мне несложно было отыграть матч в стартовом составе даже после долгого отсутствия на поле», — приводят слова Куликова «Известия».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июня 2023
-
13:14
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:49
-
12:40
-
12:34
-
12:25
-
12:23
-
12:22
-
12:04
-
12:00
-
11:51
-
11:50
-
11:42
-
11:39
-
11:39
-
11:26
-
11:19
-
11:14
-
11:06
-
10:51
-
10:45
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:14
-
10:14
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:59
Партнерский контент