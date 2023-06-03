Даниил Куликов рассказал, как изменился «Локомотив» после прихода Михаила Галактионова

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, как изменилась команда с приходом главного тренера Михаила Галактионова. Специалист возглавил железнодорожников в ноябре 2022 года.

«Много тренируемся на неделе, так что у всех игроков есть какой-то уровень подготовки. Тем более зимой на сборах мы хорошо поработали и сделали задел. Поэтому у всех хорошая функциональная подготовка. Отсюда и такие хорошие результаты этой весной. В тактическом плане тоже с каждым игроком всё отрабатывают на тренировках. Каждый понимает, куда должен бежать. Из-за этого, к примеру, мне несложно было отыграть матч в стартовом составе даже после долгого отсутствия на поле», — приводят слова Куликова «Известия».